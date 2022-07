Aantal milieuzones in Europa fors toegenomen

Volgens onderzoek van de Britse Clean Cities Campaign, gebaseerd op cijfers van de Europese Unie, is het aantal milieuzones in de afgelopen drie jaar met 40 procent toegenomen. En die toename zet ook de komende jaren door, want de verwachting is dat er in 2025 meer dan 500 milieuzones in de Europa zijn. Italië is kampioen milieuzones; daar zijn er maar liefst 172. Ter vergelijking: Nederland is weliswaar een stuk kleiner, maar telt er slechts veertien.

Volgens voorzitter Oliver Lord van de Clean Cities Campaign staan de steden die milieuzones hebben ingesteld, aan de juiste kant van de geschiedenis: „Milieuzones behoren tot de meest effectieve manieren om de luchtvervuiling in onze steden aan te pakken. We moeten bestuurders toejuichen die de moeilijke besluiten nemen om milieuzones in te stellen, zodat we de lucht die we inademen kunnen transformeren en vervuilende auto’s aan de kant kunnen zetten.”

Onderzoek in steden met milieuzones toont inderdaad aan dat de lucht schoner is geworden. Zo is in Madrid, waar sinds 2018 een milieuzone van kracht is, de hoeveelheid stikstof in de lucht met bijna een derde afgenomen. En in Londen is sinds een uitbreiding van de milieuzone de hoeveelheid stikstof in de lucht met een vijfde gedaald.