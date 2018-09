OM in beroep in zaken Hoendiep en Oosterwolde

De verdachte, de dakloze Sjef R. uit Rotterdam, kreeg in die zaak onlangs 25 jaar cel opgelegd voor dubbele doodslag. Het OM had 30 jaar geëist voor dubbele moord. De rechtbank in Groningen nam die eis niet over, omdat de verdachte mogelijk in een impuls had gehandeld.

Toegetakeld

De twee slachtoffers werden op hun motorjacht zwaar toegetakeld met een 'kantig' voorwerp. Daarna werden ze overboord gegooid. Pas de volgende dag werden hun lichamen gevonden in het Hoendiep. De verdachte wilde de boot hebben om aan onderdak te komen.

Ook tekent het OM beroep aan in de zaak rond een dodelijke schietpartij in Oosterwolde, die de 51-jarige Henk Eker in januari vorig jaar het leven kostte. Twee verdachten, Amsterdammers van Macedonische origine, werden vrijgesproken. Het OM had 10 en 12 jaar tegen hen geëist.

Eker werd doodgeschoten in de tuin van een woning in Oosterwolde.