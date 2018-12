Tipgeld levert zelden gouden tip op

Vorig jaar loofde justitie in 32 zaken tipgeld uit, maar in al die gevallen werd uiteindelijk geen cent overgemaakt. In totaal was een bedrag van 350.000 euro beschikbaar, maar gouden tips bleven uit.

De beloningen liepen uiteen van 2500 tot 15.000 euro. Vooral in moordzaken werden beloningen ingesteld om verder te komen in het onderzoek. Sinds 2001 is in totaal bijna 5,5 miljoen euro uitgeloofd voor gouden tips. In totaal werd ongeveer 200.000 euro daadwerkelijk betaald. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) komt het erop neer dat „minder dan 10 procent daadwerkelijk wordt uitgekeerd”.