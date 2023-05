Premium Het beste van De Telegraaf

Extinction Rebellion wekt woede met bekladden monument slachtoffers vliegramp: ‘Totaal respectloos’

Door Marcel Vink

HAARLEM - Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vrijdagmiddag in Haarlem bij het provinciehuis van Noord-Holland een monument beklad ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Dakotaramp. Het vliegtuig stortte in 1996 neer in de Waddenzee bij Texel tijdens een personeelsuitje voor medewerkers van de provincie Noord-Holland. Alle 32 inzittenden kwamen om het leven. Betrokkenen spreken hun afschuw uit over wat zij een respectloze actie noemen. De politie heeft achttien aanhoudingen verricht.