Automobilist doorgereden na ongeluk Amsterdam met dode en gewonde

Volgens getuigen reed de bestuurder van de auto vanaf de Jan van Galenstraat de Tweede Hugo de Grootstraat in. "Daar verloor de automobilist kennelijk de macht over het stuur en reed aan de overzijde van de weg een scooterrijder en fietser aan, die in de tegenovergestelde richting reden."

Omstanders en uitgerukte hulpverleners hebben de bestuurder van de scooter nog gereanimeerd. Het slachtoffer overleed uiteindelijk in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De toestand van de fietser is niet bekend.

Een omstander heeft nog een foto gemaakt van de auto. Het voertuig is later in de binnenstad teruggevonden.