Ruim 120.000 euro ingezameld voor Poolse redder

Een trouwfoto van Monika en haar overleden echtgenoot Marcin Kolczyński. Ⓒ NHD

DEN HAAG - Via een crowdfundingsactie is in een dag tijd al ruim 120.000 euro ingezameld voor de nabestaanden van Marcin Kolczynski. De 37-jarige Pool verdronk zondag nadat hij drie kinderen uit zee had gered bij Julianadorp (Noord-Holland).