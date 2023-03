Bezoek Britse koning Charles aan Frankrijk uitgesteld

Het land wordt al weken geteisterd door massale betogingen en blokkades gericht tegen de omstreden pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. In heel het land zijn daarbij ook rellen en brandstichtingen.

Charles zou Parijs en Bordeaux bezoeken op zijn eerste buitenlandse staatsbezoek als koning. In beide steden waren donderdag hevige ongeregeldheden. In Bordeaux werd er onder meer een enorme brand gesticht voor de ingang van het gemeentehuis. In Parijs werden er volgens de autoriteiten zeker negenhonderd brandjes gesticht in de marge van de protesten.

De minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, had eerder op vrijdag juist gezegd dat Frankrijk de koning op een perfecte manier zou ontvangen en dat het bezoek gewoon zou doorgaan. Maar dit bleek even later niet te kunnen. President Macron zou toch hebben besloten de Britten te vragen een andere keer te komen. Koning Charles heeft laten weten er uit te zien de reis op een later tijdstip en zo snel als mogelijk alsnog te maken.

Banket in Versailles

Er waren al meldingen geweest van een niet verder uitgelegde „bedreiging” van het geplande staatsbanket in het paleis van Versailles. Voorts zou de koning door straten moeten die vol met vuil en brandende resten liggen. Onduidelijk was ook in hoeverre de stakers en betogers de officiële plechtigheden of de voorbereidingen daarvoor zouden verstoren. Onderdeel van het staatsbezoek was ook een bezoek per trein aan Bordeaux. De koning en zijn vrouw Camilla zouden dan honderden kilometers door Frankrijk moeten treinen. Bij de protesten vallen veel treinverbindingen uit. In sommige plaatsen bezetten betogers het station.

Het staatsbezoek aan Duitsland gaat vanaf woensdag door zoals gepland, hebben bronnen in Buckingham Palace bevestigd.