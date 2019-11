Politie: bende Bilthoven berooft homo’s

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

BILTHOVEN - In Bilthoven is een bende actief die het specifiek gemunt lijkt te hebben op homoseksuele slachtoffers. De politie besteedt dinsdagavond in tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de mishandeling en beroving van een 47-jarige man door vijf jongens. Het slachtoffer dacht half augustus een date te hebben met een andere man.