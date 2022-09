’Man reed te hard, haalde rechts in en gebruikte zijn mobieltje toen hij vrouw (20) doodreed’

In eerste instantie dacht het OM dat hij tijdens het rijden ook nog onder de invloed van verdovende middelen was, maar dat bleek na bloedonderzoek in het ziekenhuis niet het geval. Na een analyse van de telefoon van de verdachte concludeerde de politie dat hij tijdens het rijden op zijn mobiel zat. Hij had namelijk gedurende de rit meerdere apps geopend.

Onderzoekers troffen foto’s en video’s op zijn mobiel aan, waarop te zien is dat hij 180 of 190 kilometer per uur rijdt, terwijl hij zijn snelheidsmeter filmt. ,,Hij vond het kennelijk stoer om zijn snelheidsovertredingen vervolgens op sociale media te zetten”, aldus het OM.

Bekijk ook: Reconstructie klaphamerdrama in Haaksbergen moet laten zien hoe het zo gruwelijk mis kon gaan

Contact met de nabestaanden

De verdachte was niet erg spraakzaam tijdens de zitting. ,,Het spijt me erg, ik kan het niet uitleggen in woorden, sorry”, zei hij hoofdschuddend tegen de rechter. Hij hoopt contact te krijgen met de nabestaanden. De familie van Kayee was niet aanwezig in de rechtszaal. De vader van de overleden vrouw schreef wel een brief die aan het dossier is toegevoegd.

Kaylee gebruikte haar telefoon toen A haar schepte, bleek uit eerder onderzoek. Ze belde handsfree terwijl ze oortjes in had, waarna ze door rood reed. Dit maakt voor de uitkomst van de zaak echter niet uit, zegt het OM. ,,Als je bijna dubbel zo snel rijdt dan is toegestaan, dan kun je niet tijdig reageren op fouten van anderen.”