Explosie in Pools skiresort: acht doden

SZCZYRK - Acht mensen zijn om het leven gekomen door een gasexplosie in het Poolse skiresort Szczyrk. Het gebouw waar de explosie woensdag plaatsvond stortte in. In het gebouw waren acht mensen aanwezig, die allemaal dood onder het puin vandaan zijn gehaald. Vier van de slachtoffers zijn kinderen.