Explosie in Pools skiresort: vier doden en meerdere vermisten

Volgens een politiewoordvoerder waren er waarschijnlijk acht mensen aanwezig in de woning. Vier mensen liggen waarschijnlijk nog onder het puin. De Poolse publieke omroep meldt dat er honderd brandweermensen en 50 politieagenten bezig zijn met het zoeken naar slachtoffers.

Gasleiding geraakt

Het gasbedrijf laat weten dat de explosie ontstond door een plotselinge daling van de druk in de gasleidingen. Dat heeft mogelijk te maken met werkzaamheden in de buurt waarbij een gasleiding is geraakt.