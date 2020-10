Snelheidsduivels in Brabant raken rijbewijs kwijt

„De drukte op de weg neemt weer af en dat merken de hardrijders ook”, liet de politie zondag weten. De motorrijder scheurde met ruim 160 kilometer op de teller over de Megensebaan in Oss, waar de maximumsnelheid 70 kilometer per uur bedraagt. Nog eens vijf motorrijders en vijf automobilisten gaven teveel gas. Ze werden betrapt tijdens snelheidscontroles op wegen bij Boxtel, Lieshout en Oss, en moeten hun rijbewijs inleveren.