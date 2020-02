VN zet bedrijven op zwarte lijst, Israël woedend

Op de lijst van 112 ondernemingen staan de in Nederland gevestigde Altice Europe N.V. (telecommunicatie), Booking.com B.V (reisservice op internet), Kardan N.V (Israëlisch-Nederlandse investeringsmaatschappij) en de Tahal Group International B.V (dochter van Kardan N.V. voor ontwikkelingsprojecten en infrastructuur). Volgens het rapport van het Bureau Mensenrechten van de VN gaat het om 94 ondernemingen in Israël en achttien ondernemingen in zes andere landen.

Onder de zes Amerikaanse bedrijven op de zwarte lijst staan Airbnb.com, de Expedia Group Inc. en TripAdvisor Inc. Er staan ook drie Britse en drie Franse ondernemingen op en verder een uit Luxemburg en een uit Thailand.

Overwinning Palestijnen

De Palestijnse autoriteiten prijzen het rapport over de bedrijven geprezen als „een overwinning voor het internationale recht.” Premier Mohammed Shtayyeh dreigt met internationale juridische stappen tegen de genoemde bedrijven.

De Israëlische minister Katz (Buitenlandse Zaken) noemt de lijst een „beschamende capitulatie voor druk van landen en organisaties die Israël willen schaden.” Het land kondigt aan de banden met de hoge VN-commissaris voor de Mensenrechten, Michelle Bachelet, op te schorten. De Joodse staat stelt dat de VN zich voor het karretje laat spannen van de BDS-beweging, een wereldwijde campagne die oproept tot verzet tegen Israël.

De Jordaanoever werd door Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverd. Sindsdien voeren de Israëliërs er grotendeels militaire controle over uit. De Amerikaanse regering wijzigde afgelopen jaar het standpunt over de betwiste gebieden en ziet de aanwezigheid van Israël niet meer als schending van het internationale recht.

