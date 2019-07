De auto waarin het slachtoffer zat, wordt onderzocht. Ⓒ Michel van Bergen

HOUTEN - „Zeven keer achter elkaar. Het leek wel vuurwerk”, vertelt Wil vrijdagochtend op het Schonenburgseind in Houten. Hij wijst naar de plek waar de avond ervoor een man in een auto werd doodgeschoten. „Je hoorde een vrouw hard gillen. Dat ging door merg en been. Ze stond ernaast.”