Proefrit valt in het water: vrouw die twee dagen rijbewijs heeft stort in de sloot

De bestuurster had de auto even langs de weg geparkeerd om de navigatie in te stellen. Toen de vrouw weer weg wilde rijden reed ze vooruit de sloot in.

De nieuwe auto was afkomstig van een autodealer uit Oosterblokker. De vrouw had het autootje op het oog om te kopen als haar eerste auto. Ze had nog maar twee dagen haar rijbewijs, zo verklaarde de autoverkoper. De inzittenden kwamen met de schrik vrij.

Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit het water getakeld en afgesleept. De auto kan als total loss worden beschouwd.