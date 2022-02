Kater Snacky na acht jaar weer terug bij baasjes in Tilburg

Volgens Zwerfkat Regio Tilburg liep Snacky al een jaar in de buurt rond, maar besloten ze hem in de afgelopen dagen te vangen. De kater bleek tam te zijn. Hij werd gevoerd en had een „fijne slaapplek in een schuur”, zo schrijven medewerkers op Facebook. „In de vangkooi zat ie zielig te mauwen, een teken dat ie niet verwilderd is.”

Snacky bleek uiteindelijk 16 kilometer bij zijn baasjes vandaan te zijn. „Hoe hij daar gekomen is en waar hij de eerste jaren heeft rondgezworven is niet bekend.”

Zijn baasjes hebben een kattenren neergezet om ervoor te zorgen dat hun geliefde huisdier er niet weer vandoor gaat. „Kater Snacky kan nu fijn naar huis om lekker als pensionada te leven.”