Ministerie: geen aanpassingen AstraZeneca-vaccinatie in Nederland

Het Paul Ehrlich Institute, een medische toezichthouder, maakte dinsdag melding van 31 gevallen van trombose in de hersenen bij mensen bij wie het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut was toegediend. Op twee gevallen na ging het om vrouwen, in de leeftijd van 20 tot 63 jaar. Negen mensen zijn overleden. Door dat nieuws besloten deelstaten als Brandenburg en steden als München en Berlijn voorlopig niemand meer een AstraZeneca-prik te geven. Canada prikt sinds maandag niet meer bij 55-minners.

De Jonge

Op 14 maart besloot demissionair coronaminister De Jonge (VWS) ook al het gebruik van het middel op te schorten, na meldingen van ernstige trombose in combinatie met bloedingen in Scandinavië bij mensen die net gevaccineerd waren. De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA concludeerde vier dagen later echter dat het veilig was om verder te prikken, waarna ons land er afgelopen week weer mee startte.

De berichten vanuit Duitsland vormen vooralsnog geen aanleiding om het beleid hier ten opzichte van AstraZeneca aan te passen, meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ,,Onze informatie over het vaccin is nog precies hetzelfde als sinds de hervatting. Die is niet veranderd. Het vaccin is veilig en effectief. Verder varen wij op de wetenschap van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG, red.) en de EMA.”

’Wachten op EMA’

Het CBG laat in een reactie weten in deze kwestie op de EMA te willen wachten. ,,Ergens in de week van 6 april zal die organisatie een conclusie trekken over alle lopende en nieuwe meldingen van bijwerkingen van AstraZeneca, zoals trombose. We zullen dat nauwlettend blijven volgen.”

Saillant detail: in januari adviseerde het Duitse vaccinatiecomité nog om juist mensen boven de 65 jaar niet met het vaccin van AstraZeneca in te enten, omdat er te weinig informatie was om goed te beoordelen hoe effectief het middel precies zou zijn bij ouderen. Inmiddels is dat land dus, net als Nederland overigens, op die twijfels teruggekomen en wordt het ook aan ouderen toegediend.