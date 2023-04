Klimaatplannen van ambtenaren niet hartelijk ontvangen door deel van coalitie

Donderdag was voorzitter Laura van Geest van het zogeheten ’interdepartementaal beleidsonderzoek klimaat’ in de Kamer om een toelichting te geven op het rapport dat vorige maand is gepresenteerd. De ambtenaren brachten op verzoek van minister Rob Jetten (Klimaat) allerhande opties in kaart om het klimaatdoel (minstens 55% reductie van CO2 in 2030) te behalen. Daarbij is gefocust op ’normeren en beprijzen’.

Hoewel de ambtenaren stellen dat het ’niet onze taak’ is om die maatregelen in te voeren, sorteerden zij wel alvast voor op het resultaat. „Het nemen van klimaatmaatregelen gaat niet zonder pijn”, zei Van Geest tegen Kamerleden. Als haar pijnpakket wordt doorgevoerd worden kosten ’aanzienlijk’ verhoogd voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het gaat zelfs om 1 procent van de omvang van de economie, berekenden de ambtenaren van diverse ministeries. Met bijvoorbeeld extra belastinginkomsten zouden lasten kunnen worden verlaagd of subsidies kunnen worden uitgedeeld. Maar of de klimaatdoelen dan gehaald worden? „Zelfs als alle maatregelen worden uitgevoerd, blijft inherent onzekerheid over het te verwachten klimaateffect.”

Kansen bieden

Desalniettemin somden de ambtenaren een hele serie mogelijke maatregelen op om in 2030 maar liefst 22 megaton C02 te besparen. „Dat vraagt vergaand beleid, maar biedt ook kansen”, was de boodschap die Van Geest afgaf. Voor de landbouwsector mist directe sturing op broeikasgasreductie, stelden de aanwezige ambtenaren. „Technische maatregelen kunnen een rol spelen, maar sturen op de omvang van de veestapel is onvermijdelijk”, zei een van de ambtenaren. Ook in de glastuinbouw is ’aanscherping van beleid nodig’. Ook oppert de adviesclub een extra taks op zuivel en vlees en ’strengere normen tegen voedselverspilling’. In de mobiliteitssector ’kan ook meer gedaan’ worden. Zo opperen de ambtenaren dat de ’aanschafbelasting’ voor ’fossiele auto’s’ omhoog moet en dat er veel meer biobrandstoffen moeten worden gemaakt. Ook een ’afstandsafhankelijke vliegbelasting’ zou een instrument zijn, al wordt erkend dat die maatregel niet bijdraagt aan de nationale CO2-doelstelling.

Bij de industrie kunnen de duimschroeven volgens de ambtenaren eveneens veel strenger worden aangedraaid. Hoewel emissies nu al in Europees verband en middels een nationale C02-heffing worden beprijst, is de huidige heffing volgens de ambtenaren ’te laag voor het bereiken van de voorgestelde reductie’. Ook kan het mes wat de adviesclub betreft in vrijstellingen voor belastingen, zoals nu gebeurt bij het verbranden van kolen bij staalproductie. Het verminderen van het verbranden van (buitenlands) afval is ook een optie. Verder zou veel meer worden ingezet op energiebeparing bij grote bedrijven en zou een ’nationaal emissieplafond’ moeten worden overwogen.

’Dwang en drang’

De klimaatplannen klonken linkse partijen als muziek in de oren, maar bij coalitiepartijen klinkt veel gemor. CDA-Kamerlid en energiedeskundige Henri Bontenbal plaatste grote vraagtekens bij de rekenmethodes en onzekerheden die in de berekeningen zitten. VVD’er Silvio Erkens plaatste ook vraagtekens bij het weglek-effect en hekelt de ’dwang en drang’ die neerslaat bij burgers en bedrijven. Ook CU’er Pieter Grinwis prikte door veronderstellingen heen. Daarmee is het voorspel voor de echter onderhandelingen, die nu nog achter de schermen plaatsvinden, met minister Rob Jetten in volle gang. Naar verwachting zal Jetten later dit jaar een pakket extra maatregelen naar buiten willen brengen om Nederland verder te verduurzamen.