Bij trouwstoet neergeslagen agent blijkt zwaarder gewond

Door de klap is een oog van Gert Jan de Jonge zo beschadigd dat hij de rest van zijn leven een speciale bril zal moeten dragen.

Na de laffe aanslag op zijn leven door de 26-jarige Shaihid B. uit Lopik werd in eerste instantie alleen duidelijk dat hij een hersenschudding en een whiplash had opgelopen.

Nu komt daar dus een bril bij, schrijft zijn vrouw in een blog op rtv rijnmond. „Als het indaalt voel ik een steen in mijn maag. Dit is zo oneerlijk,” aldus zijn echtgenote. „Zes maanden geleden werd er stevig aan de fundamenten van mijn leven gerammeld door een menneke. Een menneke die het nodig vond om mijn man neer te slaan.”

Ze werd recent met de laffe dader geconfronteerd in de rechtbank. „Ik weet hoe je opgegroeid bent. Het is geen excuus, wel een verklaring. Jouw familie leerde je niet het verschil tussen goed en fout. Je moest het zelf bedenken. Als foute keuzes toegejuicht worden, hoe leer je dan wat goed is? Is er iemand in jouw leven die het je zou kunnen leren? Ik denk het niet.”

De familie wist vanaf het begin dat Shahid B. de agent had neergeslagen, maar probeerde de man uit de handen van politie te houden.