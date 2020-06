Halsema te druk met eigen imago als ’coole’ burgermoeder

Amsterdam - Er zouden maximaal 300 mensen op de demonstratie tegen racistisch politiegeweld afkomen op de Dam in Amsterdam, zo werd burgemeester Halsema geïnformeerd zei ze maandagavond bij Op1. Het werden er duizenden, in het midden van een wereldwijde pandemie. Weten de mensen die dit soort informatie moeten verzamelen en op basis daarvan beslissingen moeten nemen die het hele land aangaan, wel wat er speelt in de samenleving?