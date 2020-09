Politie haalt schaap van A28

De politie Veluwe-West deelt een foto van een agente die het schaap in de auto heeft opgevangen. „Na enig overleg waar het schaap te laten kozen wij ervoor hem mee te nemen in ons dienstvoertuig om hem naar een boer te brengen waar hij even kon bijkomen in een stalletje. De eigenaar was nog even niet te vinden.”

De agente kon zelf maar moeilijk afscheid nemen van het dier. „Eerlijk is eerlijk... ik heb met weinig ’verdachten’ zo lieflijk geknuffeld op de achterbank.”