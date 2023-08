Experts: eigenaren van deze iPhone-modellen kunnen hem maar beter snel verkopen

Gebruikers die de modellen iPhone 8 en iPhone X in bezit hebben kunnen ze volgens deze tech experts maar beter voor september inruilen of verkopen, aangezien zij verwachten dat deze 50% in waarde zullen dalen als het nieuwe systeem er is. Deze modellen kwamen in 2017 uit en zullen het nieuwe iOS 17 niet ondersteunen. De experts baseren hun verwachtingen volgens Daily Mail op eerdere releases en de waardedalingen van oude toestellen die die met zich meebrachten. Vorig jaar bijvoorbeeld daalde de waarde van de iPhone 7 Plus en 6S Plus flink toen iOS 16 uitkwam. Dit besturingssysteem werd niet ondersteund door deze oudere modellen.

iPhone X revolutionair

De iPhone X werd in 2017 met veel bombarie gelanceerd. Het toestel was het boegbeeld voor Apple zijn tiende verjaardag en had enkele revolutionaire features als Facial ID in plaats van Touch ID. Het model werd zelfs de ’grootste sprong voorwaarts sinds het begin van de iPhone’ genoemd. Ondanks het succes bleek de iPhone 8, in hetzelfde jaar gelanceerd, voor veel mensen favoriet. Van dit model werden er volgens Apple wereldwijd 86,3 miljoen verkocht. Daarmee was het een van de best verkochte smartphones ooit.

De iPhone X (links) en de iPhone 8. Ⓒ ANP / Alamy Limited

De toestellen mogen dan immens populair zijn, het einde lijkt nu toch echt nabij. Uit een rapport van SellCell blijkt dat de verwachting is dat, omdat de toestellen het nieuwe systeem niet ondersteunen, ze tot 50 procent in waarde zullen dalen én dat gebruikers een beveiligingsrisico lopen omdat hun systeem niet up-to-date is. „Zowel de iPhone X als de iPhone 8 zullen allebei niet de iOs 17 update ontvangen. Dat betekent dat de beveiliging van de modellen ook niet up-to-date zal zijn”, stelt het rapport. „Deze modellen zullen overbodig worden zodra iOS 17 er is.”

iOS 17 veelbelovend

De lijst met nieuwe features die iOS 17 met zich meebrengt is vooralsnog veelbelovend. Naast verschillende updates in de beveiliging, komt er onder anderen een Standby modus voor tijdens het opladen, een verbetering van de autocorrect en een Namedrop functie die het delen van contacten makkelijker moet maken.