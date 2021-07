Lugubere grap of niet? Politie vindt levensechte pop in water na melding

De schrik zat er goed in bij zowel hulpdiensten als omstanders. Wijkagent Sander Wijnsma dacht in eerste instantie aan een grap. „Weet even wat het met hulpdiensten en de melder doet, als je een levensechte meisjespop in het water achterlaat en de melding ’kind te water’ bij ons binnenkomt”, schreef hij op Twitter. „Voor de bedenker van deze grap; als je lef hebt, draai een dienst mee. Kijken wat het met je doet.”

De politie weet niet of het inderdaad om een lugubere grap ging, maar houdt daar wel rekening mee. „Het is voor ons niet duidelijk hoe die pop daar terecht is gekomen”, zegt politiewoordvoerder Thijs Damstra. „De eigenaar van de pop heeft zich nog niet gemeld.”