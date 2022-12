VN: meer dan 6700 Oekraïense burgerdoden en ruim 10.000 gewonden

De meeste burgerslachtoffers vielen in de oostelijke regio’s Donetsk en Loehansk, in de zogeheten Donbas. In de door Oekraïne gecontroleerde gebieden zijn 3978 burgers omgekomen en 5452 gewond geraakt. In de door het Russische leger bezette delen van de Donbas vielen 467 burgerdoden en raakten 1568 mensen gewond.

De meeste slachtoffers vielen door lucht- en raketaanvallen en beschietingen door zware artillerie. In de eerste vier dagen van december kwamen zeventien burgers om het leven en vielen er zestig gewonden, aldus de VN.