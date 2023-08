Britse babymoordenares moet rest van leven in cel slijten

Dat hoorde zij vandaag na een rechtszaak die maanden in beslag heeft genomen. De uitspraak is conform de eis van de openbaar aanklager, die haar nooit meer op vrije voeten wil zien. Enkele dagen terug had een jury haar al schuldig bevonden. Letby was tijdens die uitspraak niet aanwezig, zeer tegen de zin van onder andere nabestaanden van de slachtoffertjes. Zo noemde een nabestaande de afwezigheid van Letby „een laatste kwaadaardige daad.”

De aanklager beschreef de vrouw als „koud, berekend, wreed en vasthoudend.” De recherche vond in haar huis briefjes waarop ze zichzelf omschreef als „slecht” en haar misdaden erkende, maar ook notities waarop ze schreef onschuldig te zijn.

Tijdens de zitting kwamen meerdere verklaringen van de nabestaanden aan bod. Zo stelde een vader dat hij „als vader en man” verwoest is door Letby. Gedurende de uitspraak stelde de rechter dat de impact van Letby’s daden „immens” is. Premier Rishi Sunak liet weten te gaan kijken of een verdachte kan worden verplicht om bij de uitspraak aanwezig te zijn.

De 33-jarige Letby doodde tussen 2015 en 2016 vijf jongens en twee meisjes in het Countess of Chester-ziekenhuis in Chester, bijvoorbeeld door middel van het injecteren van lucht of insuline. In de meeste gevallen sloeg ze toe tijdens nachtdiensten, wanneer de ouders niet bij de baby's waren en er geen toezicht van een diensthoofd was. Baby’s die het wel overleefden hebben levenslange zorg nodig, aldus de rechter. Inmiddels zijn er aanwijzingen dat ze voor nog meer babymoorden verantwoordelijk zou zijn geweest.