Afscheid van door agenten mishandelde Tyre Nichols

MEMPHIS - Familie, vrienden maar ook de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris hebben afscheid genomen van Tyre Nichols. De zwarte man overleed begin januari na zware mishandeling door zwarte politieagenten in Memphis, in de Amerikaanse staat Tennessee. De 29-jarige Nichols stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Hij groeide uit tot een nieuw gezicht in de Amerikaanse beweging tegen politiegeweld en racisme.