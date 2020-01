Kat per ongeluk mee op vakantie, duikt na maanden op

Dankzij een goed geregistreerde chip wist het dierenasiel de kat als de Duitse Emy te identificeren. „Waarschijnlijk is ze stiekem meegereisd naar de camping in Heino. Waar haar Duitse eigenaren altijd naar op vakantie gaan tijdens de Pompdagen”, meldt het Overijsselse dierenasiel op Facebook, vergezeld met een emotioneel filmpje (zie onderaan dit bericht) van de hereniging van Emy met haar ’familie’. Het baasje dat Emy eindelijk weer in de armen kan sluiten, is daar zichtbaar door aangedaan.

Ze dacht tijdens haar tocht in augustus naar Nederland Emy thuis te hebben gelaten. Een dochter zou op het huis passen, maar die meldde dat Emy er niet was. „Haar ouders dachten: die komt wel weer aanwandelen”, vertelt een woordvoerder van het asiel tegen RTV Oost.

’Slopende zoektocht’

De familie onderging bij terugkomst „een slopende zoektocht in Duitsland.” Dat leverde niets op, tot er donderdag ineens bericht kwam uit Nederland, waar Emy in Wijhe bleek te zijn opgedoken. Een ijverige vrijwilliger van het asiel wist een match te vinden in een Europese database van katten. „Hij heeft naar de databank gemaild. Die mensen hebben dezelfde avond nog contact opgenomen met de eigenaar van de kat. De eigenaren zijn meteen op de hoogte gebracht dat de kat gevonden was en bij ons was.”

De Duitse familie is inmiddels thuis en ook Emy heeft haar plekje weer weten te vinden. „Emy gaf de andere kat in het huis direct weer kopjes.”