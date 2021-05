Opeens politie voor de deur; timmerman Rob zou een criminele organisatie leiden

Binnenland

Man in Breda opgepakt op verdenking van drugs- en wapenbezit

In Breda is een 29-jarige man opgepakt omdat er mogelijk drugs en wapens in het busje lagen waarin hij zat. De man werd rond 19.00 uur aangehouden aan de Kruisvoort en is daarna verhoord in het politiebureau. Of daadwerkelijk drugs en wapens zijn aangetroffen, zegt de politie nog niet.