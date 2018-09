Weer verdachte liquidatie Breda vrijgelaten

Hij blijft wel verdachte, aldus een OM-woordvoerster maandag. In mei werd kort na zijn aanhouding ook een verdachte uit Etten-Leur vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Alleen de vermoedelijke schutter Corné R. (43) uit Sprundel zit nog vast.

Slachtoffer Peter van der Linde werd begin januari doodgeschoten nadat hij een café in Breda had verlaten. De Bredase woonwagenbewoner was een bekende van de politie en maakt onder andere deel uit van de vriendenkring van oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender.