Voorlopig geen verhoging minimumloon VS

Obama kondigde de verhoging in januari aan in zijn zesde State of the Union, de Amerikaanse troonrede. Het onderwerp haalde woensdag in de Senaat echter niet genoeg stemmen. Het zou de eerste verhoging van het minimumloon in vijf jaar zijn en ongeveer 16,5 miljoen Amerikanen zouden er van hebben geprofiteerd.

