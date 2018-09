Details bekend over Watch Dogs Season Pass

In Watch Dogs kruip je in de huid van Aiden Pearce, een briljante hacker en voormalig crimineel. Zijn verleden heeft geleid tot een gewelddadige familietragedie, waarna Aiden op jacht gaat naar degene die zijn familie pijn heeft gedaan. Tijdens deze jacht hack je, manipuleer je en heb je de controle over alles wat in verbinding staat met het Central Operating System (ctOS) van de stad.

De Watch Dogs Season Pass is verkrijgbaar voor de PlayStation 3 en 4, Xbox 360 en Xbox One en pc. Watch Dogs is wereldwijd verkrijgbaar vanaf 27 mei 2014. De Wii U-versie verschijnt later, maar het is nog niet duidelijk of deze versie ook een Season pass zal krijgen.