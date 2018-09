Vijfde zachte maand op rij

April is de vijfde maand op rij met een plaats in de top 10 van zachtste maanden sinds het begin van de metingen. Zo'n serie komt zelden voor, aldus het weerinstituut.

In De Bilt was april met 12,1 graden tegen een langjarig gemiddelde van 9,2 graden bijna 3 graden warmer. Daarmee werd deze aprilmaand de op drie na warmste sinds 1901.

Ook qua neerslag en onweer was deze maand bijzonder. Op 4 dagen in de afgelopen week vielen verspreid over het land zware buien met lokaal zware hagel, wolkbreuken en talrijke bliksemontladingen. Zulke intensieve buien komen gewoonlijk alleen in de zomer voor.