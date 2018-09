Nederlandse Tuk Tuk Factory naar de Verenigde Staten

In mei 2013 reden de elekrische Tuk Tuk’s (’iedereen met een koffiezetapparaat moet m kunnen opladen’) al rond in steden als Amsterdam, Berlijn en Parijs.

In Amerika reed er toen één rond: „ Atlanta Airport heeft onlangs één elektrische Tuk Tuk toegelaten, waarmee het daarmee het eerste voertuig is dat daar mag rondrijden”, aldus directeur Ronald Vos toen. „De luchthaven verhuurt ’m weer aan concessionairs en dat zijn allemaal global players. Er hoeft er maar één te zijn die ’m echt leuk vindt en dan gaat het heel hard. Dan krijgen we een enorme exposure.”

Het liep uiteindelijk anders: het Amerikaanse e-Tuk Usa ontdekte de elektrische Tuk Tuk’s in een kleine stad in Guatamala en wilde de wagentjes in Denver, Colorado laten rijden. „We hadden op dat moment nog geen idee dat we uit zouden komen bij de Tuk Tuk Factory in Amsterdam”, aldus Michael Fox van e-Tuk USA. Dat de wagens van de Tuk Tuk Factory al heel ver zijn doorontwikkeld wat betreft elektrisch rijden, een actieradius hebben van ten minste 80 kilometer en zes passagiers kunnen meenemen gaven de doorslag om met het bedrijf van Vos in zee te gaan.

Tuk USA gaan de Tuk Tuk’s in Amerika op de markt brengen en zorgen voor de onderhoud en service van de vrolijke wagentjes.