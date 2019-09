Taxichauffeur Gerben voorkomt spoordrama

Taxichauffeur Gerben van Dam wordt op de plek waar hij de jongeman redde bedankt door een vriendin van 23-jarige Lukas. Ⓒ Robert Hoetink

Ommen - Taxichauffeur Gerben van Dam sleurde vrijdagochtend een jongeman net op tijd voor een aanstormende trein weg. De gehandicapte handbiker probeerde zelf uit alle macht van het spoor te komen, maar dat dreigde te mislukken. Van Dam was zijn reddende engel. Uren later is Van Dam er zelf nog steeds van onder de indruk als hij laat zien waar het bijna fatale ongeluk plaatsvond.