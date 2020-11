Man gaat achter jongen (11) aan: ’Trek je broek uit!’

De jongen schrok volgens Omroep Brabant zo erg van de man dat hij er razendsnel vandoor ging. De man zou nog achter de tiener aan zijn gerend, zonder het jochie iets te kunnen doen.

De politie zegt de zaak hoog op te nemen. Ook de basisschool van de jongen is op de hoogte. Agenten kwamen langs in groep 7 en 8 voor verdere toelichting. „Wij willen u niet ongerust maken maar wel graag op de hoogte stellen”, schrijft de basisschool in een brief aan de ouders, in handen van de regionale omroep.

De man begaf zich bij het bruggetje bij het Johannesdal in Dommelen. Hij droeg een pet en een groene capuchon en is tussen de 1,70 en 1,80 meter lang.

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952