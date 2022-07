Opluchting in Australië; aangespoelde witte bultrug is niet hun troetelkind Migaloo

Lang verhaal kort: nee. Het aangespoelde exemplaar blijkt een jonger vrouwtje en is niet Migaloo, die jarenlang via een tracker werd gevolgd, maar twee jaar geleden letterlijk van de radar verdween.

Experts hebben dat bepaald aan de hand van foto’s van het karkas. Het dier werd zaterdag aangetroffen op een afgelegen strand. Autoriteiten hebben nog geen plannen het karkas weg te halen, maar willen het op natuurlijke wijze laten ontbinden. Volgens wetenschappers is het ook geen uitgemaakte zaak dat het dode dier een - zeer zeldzame - albino is. Het kan ook zijn dat dit dier eerst donkerder was en een ziekte heeft opgelopen, waarna het stoffelijk overschot onder invloed van de elementen lichter is geworden.

Migaloo voert een showtje op. Hij werd twee jaar geleden voor het laatst gezien. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

De bekende albino bultrug Migaloo, een mannetje van ongeveer 15 meter lengte, is een buitenbeentje onder de duizenden bultruggen die langs Australië zwemmen. Hij is voor zover bekend de enige volledig witte bultrug. Migaloo, ’witte vriend’, werd in 1991 voor het eerst gespot. De laatste waarneming was twee jaar geleden. Het beest is wereldberoemd in Australië. Een opblaasbaar model van Migaloo schitterde in 2018 bij de opening van de Gemenebestspelen aan de Gold Coast.