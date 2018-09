Justitie overweegt huisarrest voor Berlusconi

De rechtbank in Milaan onderzoekt of Silvio Berlusconi alsnog huisarrest moet krijgen in plaats van een vervangende taakstraf vanwege uitspraken die hij heeft gedaan. In een tv-interview had hij zijn veroordeling tot 4 jaar cel wegens belastingfraude maandag een „staatsgreep” genoemd. Ook vindt de ex-premier het „belachelijk om te denken dat ik opnieuw opgevoed kan worden door een taakstraf en gesprekken met een reclasseringsambtenaar”.