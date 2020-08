’Scootmobielontvoerder’ (64) vervolgd voor vrijheidsberoving meisje (5)

De man had het meisje meegenomen op zijn scootmobiel. Op sociale media ging al snel een foto rond van de man die met het meisje op schoot rondreed. Er volgde een grote zoekactie van politie en bewoners. Mede op aanwijzingen van getuigen werden de man en het meisje na korte tijd in zijn woning in de Enschedese wijk Eschmarke aangetroffen.

De politie kwam bij de inval via het dak van het appartementencomplex op het balkon van de flat, sloeg daar een raam in en viel de woning binnen: „Het arrestatieteam trof verdachte en meisje samen aan. We hebben meisje teruggebracht bij haar ouders en de man gelijk aangehouden”, aldus de woordvoerder destijds.