Podcast Generatie T. '17,50 voor een cocktail op het terras? Bizar!'

Vrijwel iedereen merkt dat het leven steeds duurder wordt, maar waardoor komt het precies? Overal lees je over inflatie, maar wat is het en hoe werkt het? En hoe leeft dit onder jongeren? Maken zij zich al druk over hun financiële toekomst en zijn deze zorgen wel terecht? Dat bespreken vier jonge Telegraafjournalisten in de podcast Generatie T.