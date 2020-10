Al bijna 1900 coronapatiënten liggen in ziekenhuis

De corona-helikopter, een speciale traumahelikopter, is geland op het helikopterdek van het universitair ziekenhuis Erasmus MC. Het aantal coronapatienten in ziekenhuizen blijft onverminderd hard stijgen waardoor er weer patienten naar Duitsland moeten worden overgebracht, net als in de eerste golf. Ⓒ ANP

ZEIST - Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is afgelopen etmaal weer flink gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1859 mensen vanwege een besmetting met het coronavirus, 121 meer dan op maandag. Dat is de grootste toename in een dag sinds maart, tijdens de eerste coronagolf. „De verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames in de komende dagen verder zal stijgen, de druk op de ziekenhuizen neemt daarmee verder toe”, waarschuwt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.