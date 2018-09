Busplasser gearresteerd

De man besloot rond tien uur 's avonds te gaan plassen in de bus op de Tilburgseweg in Sprang Capelle. De buspassagier zou bovendien andere passagiers lastig hebben gevallen. De buschauffeur vond dat de maat vol was en belde de politie.

Agenten haalden de man na het urineren uit de bus, weet Omroep Brabant. Tijdens de controle bleek dat hij ook nog twee boetes had openstaan. Een daarvan, een bekeuring van 262 euro, kon hij niet betalen. De man zit vast in een cel in Tilburg.