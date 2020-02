Noodziekenhuis voor viruspatiënten in Wuhan geopend

Het Huoshenshan-hospitaal is in ruim een week gebouwd en biedt plaats aan duizend patiënten. Ⓒ EPA

WUHAN - Het noodziekenhuis dat in de Chinese stad Wuhan gebouwd is voor slachtoffers van het coronavirus is maandag geopend. Het Huoshenshan-hospitaal is in ruim een week gebouwd en biedt plaats aan duizend patiënten. Zo’n 1400 militaire medici zullen er patiënten gaan behandelen.