Premium Het beste van De Telegraaf

Deel harde kern pruimt het niet; meezingende muzikanten bedreigd Nieuw clublied FC Volendam leidt tot dorpsrel

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Bekende Volendammers bij elkaar in de studio. V.l.n.r.: oud-voetballer Arnold Mühren, Thomas Tol (ex-BZN), zanger Kees Schilder, mixer Patrick Mühren, zanger Kevin Koning, stadionspeaker Jack Mühren en songwriter en studio-eigenaar Arnold Mühren (ex-The Cats). Ⓒ Jean-Pierre Jans

Volendam - Geen nieuwe spits, maar een door oud-muzikanten van BZN en The Cats gepimpt clublied moest komend weekeinde dé verrassing worden voor de FC Volendam-aanhang. Het kersverse strijdlied blijft echter op de plank nu de harde kern erdoor van de kook is: volgens de club zijn zelfs meezingende artiesten bedreigd. Kabeljauwse twisten aan de Dijk over een ’palingsound’.