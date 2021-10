Premium Het beste van De Telegraaf

Steeds meer gemeenten doen vuurwerk in de ban: Met knal naar het einde?

Door Martijn Schoolenberg

De schade aan particuliere eigendommen als auto’s en woningen daalde afgelopen jaarwisseling met 56 procent in vergelijking met een ’gewone’ oud en nieuw. Ⓒ ANP/HH

Afgelopen jaarwisseling was het nog in zijn geheel verboden, maar komende oud & nieuw mogen we weer de lucht versieren. Althans: als je gemeente het toelaat. Liefhebbers staan te popelen om de lont weer aan te steken, maar een aantal gemeenten beviel het verbod zo goed dat ze het besluiten door te trekken. Afgelopen week voegde Haarlem zich bij dat rijtje, tot frustratie van handelaren.