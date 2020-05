Wel mondkapjes, geen 1,5 meter afstand tijdens vliegreis

Vliegen met mondkapjes wordt normaal, maar 1,5 meter afstand houden is moeilijk in een vliegtuig. Ⓒ Eigen foto

SCHIPHOL - Waar anderhalve meter afstand op de grond nog altijd heilig is, wordt deze eis in de lucht losgelaten. Vanaf volgende week gaan op Schiphol ook voorzichtig weer vakantievluchten naar Europese zonbestemmingen van start. Mondkapjes zijn aan boord wel verplicht, maar alle stoelen mogen bezet zijn. Ook worden reizigers niet getest of getemperatuurd.