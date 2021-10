Man aangehouden voor betrokkenheid bij gewelddadige dood van vrouw (55) in Heerlen

Het lichaam van de vrouw werd op 8 september gevonden in haar woning in de Laurierstraat in Heerlen. Onderzoek wees uit dat ze het slachtoffer was geworden van een misdrijf.

Verder speurwerk leidde de politie naar de man, die maandag werd gearresteerd. Hij wordt verdacht van moord of doodslag.

Over de achtergronden van de zaak wil de politie op dit moment nog niets zeggen.