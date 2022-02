Theo Hiddema voelt niets voor gedweep met Poetin

Dit keer uit hij zijn bezwaren over begripvolle woorden van partijgenoten over het oorlogsoptreden van de Russische president Poetin, die afgelopen week een invasie in Oekraïne ontketende. Partijleider Baudet stelde dat het Westen de invasie heeft veroorzaakt. „Dat Rusland nu reageert is maar al te voorspelbaar”, aldus Baudet die vanuit de Tweede Kamer veel kritiek op zijn uitspraken kreeg.

Nu klinkt ook in eigen gelederen afkeuring. „Wat verklaart toch die pathologische dweepzucht binnen FvD met de sterke man (Poetin, red.)?”, vraagt Hiddema zich af. „Iets met Freud wellicht, mislukte identificatie met een afwezige vaderfiguur? Wie weet. Knap ook, al die historische geopolitieke schrijftafelgeleerdheid die Poetin moet duiden. Makke is wel dat in al deze beschouwingen het lot van de nu levende Oekraïner onbenoemd blijft.”

Ondanks een eerdere ’laatste smeekbede’ die Hiddema deed, een oproep aan zijn partijgenoten om te stoppen met oorlogsvergelijkingen tijdens de coronapandemie, een terechtwijzing na nazistische en racistische appjes in FvD-appgroepen, bleef Hiddema verbonden aan de partij. Ook zaterdag is hij nog altijd actief binnen de partij, maar voelt hij opnieuw reden om zijn ongenoegen naar buiten te brengen.

Vergiftiging

Volgens Hiddema weten de Oekraïners ’maar al te goed wat hen te wachten staat als het Russische broedervolk hen komt bevrijden’, schrijft hij. „Dankzij Stalin waren er miljoenen doden door uithongering en deportaties. Na de Tweede Wereldoorlog zijn andere broedervolkeren ook bevrijd door de Poetins van weleer, in hun landen kwamen vazallen aan de macht, hun gevangenissen werden martelkamers, hun rechtspraak een schertsvertoning. En nu moeten wij Poetin begrijpen als hij terug wil naar dit Sovjet-dwangsysteem?”, vraagt hij zich hardop af.

De senator stelt de vraag: „Wat vindt FvD ervan dat de nu levende Oekraïner zijn levensverwachtingen niet afhankelijk gesteld wil zien worden van anderen die voor hem bepalen hoe hij zich maar in zijn historisch lot moet schikken?”

Hiddema stelt dat het ’duidelijk is dat het volk een democratisch bestuur wil en niet om Russische hulp heeft gevraagd’, aldus de senator. „Hulp die dan geboden moet worden door een dwangmatige leugenaar die zijn eigen volk muilkorft en politieke tegenstanders vergiftigt. Met een democratisch ingericht FvD-hart ontkom je toch niet aan de verzuchting ’Poetin is een proleet’!”