Man zoekt kunstgebit op drukke snelweg

Zijn zoektocht had een enorme file op de M-30 als gevolg. Twee agenten zagen de ravage die de man had aangericht en stapten op hem af om te vragen wat de bedoeling was van zijn gedrag. De man verklaarde dat hij zijn valse tanden was verloren na een plotse niesbui tijdens zijn motorrit.

De agenten begeleidden de man naar de vluchtstrook, waarna het verkeer weer op gang kwam. Het is niet bekend of de man zijn kunstgebit nog terug heeft gevonden.