Varkens en wiet domineerden New York

New Orange

In 1624 kwam een Nederlands schip aan in het huidige Manhattan. Kolonisten stichtten er een stad die ze Nieuw Amsterdam noemden. In 1665 viel Nieuw Amsterdam in de handen van de Britten en veranderde de naam in New York, ter ere van de hertog van York. Op 24 augustus 1673 nam Nederland onder aanvoering van Anthonio Colve New York weer over. Colve maakte er New Orange van ter ere van koning Willem III, prins van Oranje-Naussau. Amper een jaar later werd dat definitief New York dankzij het Verdrag van Westminster.

Varkens

Van zijn vroege dagen als Nieuw-Amsterdam tot in de 19e eeuw zwierven varkens door de straten van New York City. Ze werden destijds vooral gezien als 'straatvegers'; ze vraten de straten dus schoon. In 1818 wilde de burgemeester daar een einde aan maken. ,,Onze vrouwen en dochters kunnen toch niet buiten lopen tussen deze beesten", zei hij. Er werden enkele pogingen gedaan om de varkens uit het straatbeeld te krijgen, maar pas rond 1860 maakte de politie er serieus werkt van om de straten 'varkensschoon' te krijgen.

Populaire tiener

De naam Audrey Marie Munson zal niet meteen een belletje doen rinkelen, maar een van haar foto's werd gebruikt om het gezicht van het Vrijheidsbeeld vorm te geven. Meer nog: vijftien sculpturen in New York zijn gebaseerd op de looks van dit meisje, dat ook wel de Amerikaanse Venus en het allereerste topmodel wordt genoemd. Geboren in 1891 probeerde Munson op haar 28ste al zelfmoord te plegen en belandde daarna in een mentale instelling. Ze werd snel vergeten door haar 'aanbidders' en stierf in 1996 op 104-jarige leeftijd.

Kerkhofparken

In de 18e eeuw kwamen steeds meer mensen in New York wonen. Het stadsbestuur had echter onvoldoende plek om openbare parken aan te leggen. De stad kwam op het idee om nieuwe parken bovenop kerkhoven te bouwen. Washington Square is het beroemdste 'kerkhofplein'. Ook onder Madison Square, Bryant Park, City Hall Park, het Waldorf Astoria en waarschijnlijk ook onder Union Square liggen nog lichamen.

Marihuana

In de zomer van 1951 werd maar liefst zo'n 18600 kilo aan hennepplanten ontworteld door The White Wing Squad. Tot die tijd groeide het plantje overal in de stad en waren er vele zogenoemde 'pot farms'. Vooral in Queens werd veel hennep gevonden. De enorme hoeveelheid planten werd later verbrand in Woodside in Queens onder toezicht van inspecteur-generaal van de reinigingsdienst John E. Gleason. Het is niet bekend hoe high hij ervan is geworden...