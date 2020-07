Belgische minister van Volksgezondheid verschijnt met opvallend mondkapje

Op het mondmasker is een foto van haar mond en neus afgebeeld. Volgens Het Nieuwsblad heeft de minister er maling aan dat ze er wat belachelijk uitziet. „Een masker is verplicht. Ik heb dit gekregen en vind het origineel, dus gebruik ik het”, laat ze aan Belgische media weten.

Mondkapjesplicht

In België is het vanaf afgelopen zaterdag voor inwoners boven de twaalf jaar verplicht een mondkapje te dragen in winkels, winkelcentra, bioscopen, theaters en musea. Ook in gebedshuizen moeten bezoekers een mondkapje op en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen. De federale en deelregeringen besloten dat vorige week na overleg. Het was al verplicht een mondkapje in het openbaar vervoer te dragen.